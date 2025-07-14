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21:40, 14 июля 2025Моя страна

Нефтяные отходы превратили в настоящую керамику в России

Ученые ПНИПУ разработали способ производства керамики из нефтяных отходов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Елена Калинина и др / ПНИПУ

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) ученые разработали способ производства керамики из нефтяных отходов. Об этом сообщается в статье Glass and Ceramics в Springer Nature Link.

В исследовании сказано, что нефтешламы — одни из самых массовых и трудноутилизируемых отходов нефтедобычи и переработки. Ученые пояснили, что на каждые 500 тонн добытой нефти приходится около 1 тонны шлама. Если неправильно утилизировать смесь углеводородов, воды, тяжелых металлов и химикатов, то велик риск загрязнения почвы.

В ПНИПУ предложили использовать пиролиз (термическое разложение) нефтешламов в качестве добавки при производстве керамики. Ученые заявили, что введение 15-20 процентов материала позволяет сделать довольно прочную керамику, при этом она останется легкой и пористой.

Также специалисты сообщили, что добавка из остатков пиролиза нефтешлама снижает температуру обжига. Все это экономит топливо и лишь улучшает материл за счет стеклофазы. Такая керамика в целом, сделали вывод в ПНИПУ, может быть использована в строительстве или при биологической очистке воды.

Ранее российские ученые также нашли способ, помогающий природе успешно самоочищаться. Речь идет о бактерии, пожирающей нефть.

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