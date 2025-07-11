Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:10, 11 июля 2025Моя страна

Ученые в России нашли бактерию-пожирателя нефти

Приморским ученым удалось найти бактерию-пожирателя нефти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Российские ученые нашли способ, помогающий природе успешно самоочищаться — в этом поможет бактерия, пожирающая нефть. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Недавно исследователи из Приморья работали в море вблизи нефтегазовых залежей. Там же на юге они достали и ил, в котором позже нашли уникальную бактерию — «нефтееда».

На основе этих микроорганизмов был разработан биопрепарат, и уже начались первые испытания в реальных условиях на Дальнем Востоке. Маслянистые пленки на воде сходят на нет при такой естественной фильтрации воды.

«Вот здесь они из нефти выели все длинные углеводороды и все разветвленные, оставили только очень длинные углеводороды (…) и парафины. Масса стала такой желтой и очень вязкой», — сообщили специалисты, оценивая бактерию по эффективности. Нефть и все ее производные — бензин и дизтопливо — «съедаются» быстро и без проблем. Потом же водоем, в котором находятся эти «нефтееды», можно почистить от ила. В итоге вся вода должна стать полноценно чистой.

В ТОИ ДВО РАН указали, что пожиратели нефти обладают особенностями, которые помогают устранять нефтезагрязнения в бескислородной среде — в анаэробных условиях. Всем этим и отличается выгодно новый биопрепарат — там нет лишних затрат на перемешивание и аэрацию.

В Анапе, где недавно произошел разлив нефти, успели заинтересоваться разработкой ученых с Приморья. Власти пригласили российских исследователей в регион.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ объяснили, почему на могиле покончившего с собой Старовойта установили крест. Прощание с экс-министром прошло без отпевания

    В российском городе массово отключилось электричество

    Захарова обвинила поставщиков оружия Украине в спонсировании терроризма

    Ученые в России нашли бактерию-пожирателя нефти

    Скандальная российская певица пообещала больше «не открывать рот»

    Врач подсказал необычные способы быстро уснуть в жару

    Джокович вылетел с Уимблдона

    Медведица напала на пожарного во время тушения пожара

    Танкисты ЮВО прошли подготовку на модернизированных Т-72Б3М

    Российская звезда «Аноры» прыгнул с парашютом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости