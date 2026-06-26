Иран резко ответил на требование США по Ормузскому проливу

МИД Ирана: Тегеран и Оман будут определять правила управления Ормузским проливом

Иран и Оман определяют условия для управления судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявили в МИД Исламской Республики, передает IRNA.

«МИД Ирана (...) отмечает, что Ормузский пролив находится в пределах территориальных вод двух прибрежных государств — Ирана и Омана, и то, что было согласовано в пункте 5 меморандума о прекращении войны [с США], будет основой для управления судоходством в этом проливе», — подчеркивается в ведомстве.

Таким образом иранский МИД раскритиковал совместное заявление США и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) о ситуации в акватории. Тегеран подчеркнул, что позиции, изложенные в этом документе, «безответственные и провокационные».

Ранее США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отвергли попытки ввести пошлины за проход судов через Ормузский пролив.