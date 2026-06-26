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13:42, 26 июня 2026Путешествия

Два пассажира не выжили при крушении самолета в Польше

WP: Легкомоторный самолет потерпел крушение в Варшаве
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maciej Kuron / Agencja Gazeta / Reuters

Легкомоторный самолет потерпел крушение в столице Польши — два человека не выжили. Об этом сообщило издание Wirtualna Polska (WP).

По данным источника, воздушное судно не смогло долететь до взлетно-посадочной полосы в районе аэропорта в Варшаве. После жесткой посадки борт загорелся. Пассажир и пилот не смогли спастись.

На место происшествия выехали пожарные службы. Уточняется, что авиакатастрофа произошла рядом с учебным центром в Бемово.

Ранее самолет с шестью пассажирами на борту рухнул на оживленную трассу в США и загорелся. На помощь пострадавшим выбежали водители автомобилей.

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