Два пассажира не выжили при крушении самолета в Польше

WP: Легкомоторный самолет потерпел крушение в Варшаве

Легкомоторный самолет потерпел крушение в столице Польши — два человека не выжили. Об этом сообщило издание Wirtualna Polska (WP).

По данным источника, воздушное судно не смогло долететь до взлетно-посадочной полосы в районе аэропорта в Варшаве. После жесткой посадки борт загорелся. Пассажир и пилот не смогли спастись.

На место происшествия выехали пожарные службы. Уточняется, что авиакатастрофа произошла рядом с учебным центром в Бемово.

Ранее самолет с шестью пассажирами на борту рухнул на оживленную трассу в США и загорелся. На помощь пострадавшим выбежали водители автомобилей.