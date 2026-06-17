Самолет с шестью пассажирами на борту рухнул на оживленную трассу в США и загорелся

NYP: Один человек не выжил при крушении бизнес-джета с шестью пассажирами на борту в США

Частный самолет с шестью пассажирами на борту потерпел крушение в США — один человек не выжил. Об этом сообщил The New York Post (NYP).

Вечером 16 июня бизнес-джет рухнул на оживленную трассу в Ларедо, штат Техас. При этом воздушное судно загорелось. Водители остановили машины и выбежали на помощь, они пытались разбить окно кабины пилотов и извлечь пострадавших.

Свидетельница событий рассказала изданию, что из открывшейся двери самолета выбежали трое подростков и пилот. Другой член экипажа пытался вытащить из горящего судна человека, который находился без сознания. «Это выглядело как кадр из фильма. Я была в шоке. Меня больше всего беспокоил пожар. Я боялась, что он мог взорваться в любой момент», — сказала очевидица Зайра Гарза.

Уточняется, что сообщений о пострадавших среди водителей и пассажиров автомобилей на шоссе Loop 20 не поступало.

Ранее вертолет с детьми на борту разбился при вылете из аэропорта США. Воздушное судно врезалось в пустой самолет на взлетной полосе из-за неисправности.