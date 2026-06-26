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13:44, 26 июня 2026Экономика

Экспорт европейской страны упал до минимума за десять лет

Guardian: Экспорт еды и напитков из Британии упал до минимума за десять лет
Кирилл Луцюк

Фото: GreenOak / Shutterstock / Fotodom

Американские тарифы и последствия Brexit привели к резкому падению британского экспорта продуктов питания и напитков. Об этом сообщило The Guardian.

Оно сослалось на отчет Федерации производителей продуктов питания и напитков (FDF). Согласно этому документу поставки продуктов питания и напитков из Великобритании на внешние рынки в I квартале этого года сократились на 4,8 процента в годовом исчислении и достигли 5,7 миллиарда фунтов стерлингов (больше 7,5 миллиарда долларов). В натуральном выражении январско-мартовский экспорт упал на 8,9 процента. Достигнутый результат оказался самым низким за десять лет, если не считать периода пандемии.

Отмечается, что наибольший ущерб был нанесен экспорту на американский рынок, который упал на 28 процентов после того, как президент США развязал торговую войну.

Ранее сообщалось, что количество вакансий в Соединенном Королевстве рухнуло до самого низкого уровня за пять лет. Страна приготовилась к серьезным финансовым проблемам из-за усиливающейся молодежной безработицы.

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