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15:49, 18 июня 2026Экономика

В стране Европы работодатели расхотели нанимать новых сотрудников

Guardian: Число вакансий в Великобритании упало до самого низкого уровня за пять лет
Кирилл Луцюк

Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании число вакансий упало до самого низкого уровня за пять лет. Об этом сообщило издание The Guardian.

Оказалось, что несмотря на более высокую, чем ожидалось, устойчивость британского рынка труда к ближневосточному кризису, местные работодатели резко сократили набор нового персонала. Уровень безработицы в стране снизился незначительно с 5 до 4,9 процента.

По данным Национальной статистической службы, число вакансий с марта по май сократилось на 19 000 и составило 707 000. Это самое низкое значение с февраля по апрель 2021 года. Средняя заработная плата без учета бонусов осталась на уровне 3,4 процента.

По прогнозам бывшего главного секретаря Казначейства Соединенного Королевства Алана Милберна, Британии грозят серьезные финансовые потери из-за усиливающейся молодежной безработицы. В стране насчитывается более миллиона молодых британцев без образования и работы. Это означает, что государство будет ежегодно терять больше 167 миллиардов долларов.

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