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13:46, 26 июня 2026Культура

Андреасян снимет новые «Двенадцать стульев»

Сарик Андреасян объявил о работе над экранизацией «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Режиссер Сарик Андреасян снимет новую экранизацию легендарного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Об этом постановщик объявил в своем Telegram-канале.

По словам Сарика, который известен экранизациями культовых сказок и классических произведений литературы, сейчас проект на стадии кастинга. Съемки стартуют летом 2027 года.

«Сценарий и кастинг в процессе. Как думаете, кто из актеров идеально подходит на Бендера и Воробьянинова?» — написал Андреасян.

Также режиссер отметил, что действие картины, как и в оригинальном произведении, будет происходить в начале XX века.

Ранее стало известно, что актер Александр Самойленко, известный по роли в сериале «Папины дочки», раскритиковал фильмы режиссера Сарика Андреасяна.

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