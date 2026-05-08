Звезда «Папиных дочек» раскритиковал Андреасяна из-за Пушкина

Александр Самойленко раскритиковал экранизацию классики Сариком Андреасяном

Актер Александр Самойленко, известный по роли в сериале «Папины дочки», раскритиковал фильмы режиссера Сарика Андреасяна. Об этом он сообщил в шоу «Откройте, Давид!».

Артист остался недоволен экранизациями классических произведений, в частности — решением Сарика переложить стихи Александра Пушкина в прозу.

«Что сейчас делают прекрасные мастера фотографии братья Андреасян. Как можно взять Александра Сергеевича и переложить в прозу? Я не понимаю. А зачем? Это первый вопрос. Второй: а как так можно?» — заявил Самойленко.

Также Александр признался, что попытался посмотреть фильм «Сказка о царе Салтане», но выдержал только десять минут, увидев в нем лишь один плюс — костюмы.

Ранее режиссер Сарик Андреасян пошутил о сходстве своего фильма «Домовенок Кузя» с культовой картиной Андрея Тарковского «Сталкер». Андреасян признался, что «Домовенка Кузю» пришлось полностью переделать на финальном этапе работы над фильмом.