В СНГ высказались о возвращении Грузии в организацию

Лебедев: Речь о возвращении Грузии в СНГ пока не идет

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев высказался о возвращении Грузии в состав организации. Его слова передает «Sputnik».

«Что касается возвращения Грузии в СНГ, то пока речи об этом не идет», — рассказал Лебедев.

Причинами этому, по его словам, являются неурегулированные вопросы с Абхазией и Южной Осетией. Лебедев добавил, что Грузия тем не менее участвует примерно в 34 соглашениях.

Ранее доктор политических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Татьяна Романова рассказала, что взаимодействие Грузии и Европейского союза (ЕС) схоже с выяснением отношений расстающейся пары.