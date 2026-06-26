Отношения Грузии и ЕС сравнили с расстающейся парой

Политолог Романова: Взаимодействие Грузии и ЕС схоже с отношениями расстающейся пары

Взаимодействие Грузии и Европейского союза (ЕС) схоже с выяснением отношений расстающейся пары. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор политических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Татьяна Романова.

«Сейчас отношения Грузии и ЕС напоминают расставание пары: каждая сторона хочет доказать, что именно она бросила другую», — заметила она.

При этом, по словам политолога, хотя грузинские власти говорят о приостановке своего пути в Евросоюз, в действительности они не отказываются от статуса кандидата и смогут использовать его преимущества. Это предоставляет стране, в частности, план реформ — ориентир, как менять законодательство, чтобы в государстве сложилась близкая к европейской система экономического и политического регулирования.

Татьяна Романова также раскрыла роль конфликта с Польшей для евроинтеграции Украины. По ее мнению, он вряд ли станет серьезным препятствием в переговорном процессе.