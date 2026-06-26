Microsoft поймали на обмане пользователей Windows

Microsoft начала утверждать, что 8 Гбайт памяти хватит для работы Windows

Компания Microsoft незаметно отказалась от своих слов, что компьютеру на Windows необходимо минимум 16 гигабайт оперативной памяти. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты заметили, что компания обновила руководство по использованию ноутбуков Microsoft Surface. В новой редакции инструкции говорится, что 8 гигабайт оперативной памяти «отлично подходят для повседневного использования». Авторы напомнили, что ранее IT-гигант утверждал, что для комфортной работы Windows 11 нужно минимум 16 гигабайт оперативной памяти. Они полагают, что поймали корпорацию на обмане своих пользователей.

По словам специалистов медиа, Microsoft в течение минимум двух лет утверждала, что компьютеры с актуальной операционной системой (ОС) Windows должны иметь 16 гигабайт памяти. Они напомнили, что еще в феврале фирма опубликовала на своем сайте документ, в котором заявила, что 32 гигабайта памяти отлично подойдут для геймеров. Позже фирма удалила это сообщение. Журналисты Windows Latest полагают, что компания изменила риторику из-за резко подорожавшей оперативной памяти и необходимости продавать компьютеры, которые имеют 8 гигабайт памяти.

Также в материале уточняется, что на поведение IT-гиганта из Редмонда повлиял выход MacBook Neo — ноутбук Apple имеет всего 8 гигабайт памяти. В заключение специалисты напомнили, что после выхода Windows 10 в 2015 году в корпорации утверждали, что 2 гигабайта оперативной памяти достаточно для работы ОС, но рекомендовали пользоваться устройствами, имеющими минимум 4 гигабайта памяти.

В конце июня Microsoft продлила бесплатную поддержку Windows 10 до 12 октября 2027 года. Ранее в компании установили октябрь 2026 года в качестве крайнего срока для получения обновлений Windows 10.