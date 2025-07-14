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21:48, 14 июля 2025Мир

Появились подробности саммита в Турции с участием России

РИА Новости: Конкретики по саммиту с участием России, США и Украины нет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Конкретики по инициированному Турцией саммиту с участием России, США и Украины в данный момент нет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Нет, какой-либо конкретики нет. Турция поддерживает контакты со всеми сторонами для урегулирования конфликта», — рассказал собеседник агентства.

2 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине на уровне лидеров стран. Он отметил, что в случае встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в ней может принять участие и глава Белого дома Дональд Трамп.

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