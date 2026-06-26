Буданов высказался о послевоенных отношениях с Россией

Буданов: Говорить о послевоенных отношениях с Россией преждевременно

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг</i>а) высказался о послевоенных отношениях между Украиной и Россией. Его слова передает «РБК-Украина».

«Определенная территория всегда будет с нами граничить. Вероятнее всего, всегда. К этому надо готовиться», — заявил Буданов.

Он отметил, что в данный момент приоритетом является остановка конфликта, а говорить о последующих отношениях пока преждевременно.

Ранее Буданов заявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла.