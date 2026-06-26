Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:13, 26 июня 2026Бывший СССР

Буданов высказался о послевоенных отношениях с Россией

Буданов: Говорить о послевоенных отношениях с Россией преждевременно
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг</i>а) высказался о послевоенных отношениях между Украиной и Россией. Его слова передает «РБК-Украина».

«Определенная территория всегда будет с нами граничить. Вероятнее всего, всегда. К этому надо готовиться», — заявил Буданов.

Он отметил, что в данный момент приоритетом является остановка конфликта, а говорить о последующих отношениях пока преждевременно.

Ранее Буданов заявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов высказался о послевоенных отношениях с Россией

    Пользу регулярной смены паролей поставили под сомнение

    FT заявила о грядущей катастрофе в аэропортах Рима

    Появились подробности о человеческих головах из морозилки в Москве

    В Европе указали на опасные последствия европейской поддержки Украины

    Назван горизонт дальнейшего падения индекса Мосбиржи

    Одна страна Азии стала «настоящим хитом» у россиян в 2026 году

    Мировые цены на нефть продолжили падение

    В офисе Зеленского допустили дальнейшее ухудшение отношений Украины и Польши

    Россиянин надругался над девятилетней падчерицей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok