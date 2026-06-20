Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:32, 20 июня 2026Бывший СССР

Буданов отказался от ордена «За заслуги перед Польшей»

Буданов отказался от награды «За заслуги перед Польшей» после лишения Зеленского ордена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского и бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Об этом сообщает «24 Канал».

По его словам, подобные решения не имеют отношения к справедливости и лишь становятся подарком для российской пропаганды.

«Этот жест президента Польши не о справедливости. Ведь о какой справедливости может быть речь, если орден Белого Орла, например, до сих пор не лишен итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини?» — задался вопросом Буданов.

Буданов отметил, что Украина, по его словам, продолжает защищать не только себя, но и Европу, включая Польшу, и не может оставаться без реакции на проявления недружественного отношения к украинцам.

Ранее Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. В своем видеообращении польский политик заявил, что должен заботиться о сохранении авторитета и достоинства высшей государственной награды страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Опасный перфоманс». В России отреагировали на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

    Канцлера Германии осудили за высказывание о России

    Сборная Турции уступила команде Парагвая на ЧМ-2026

    В Европе заявили о неодобрении антироссийской политики

    Буданов отказался от ордена «За заслуги перед Польшей»

    Президент Бразилии пошутил над Неймаром фразой «футболист на удаленке»

    Удар ВСУ по колледжку в Старобельске назвали терактом Запада

    В Черниговской области создали схему легализации дезертиров ВСУ

    Военный эксперт высказался о сроках потери Украиной Запорожья

    Психолог раскрыла способы борьбы с хроническим истощением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok