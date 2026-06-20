Буданов отказался от ордена «За заслуги перед Польшей»

Буданов отказался от награды «За заслуги перед Польшей» после лишения Зеленского ордена

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского и бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Об этом сообщает «24 Канал».

По его словам, подобные решения не имеют отношения к справедливости и лишь становятся подарком для российской пропаганды.

«Этот жест президента Польши не о справедливости. Ведь о какой справедливости может быть речь, если орден Белого Орла, например, до сих пор не лишен итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини?» — задался вопросом Буданов.

Буданов отметил, что Украина, по его словам, продолжает защищать не только себя, но и Европу, включая Польшу, и не может оставаться без реакции на проявления недружественного отношения к украинцам.

Ранее Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. В своем видеообращении польский политик заявил, что должен заботиться о сохранении авторитета и достоинства высшей государственной награды страны.