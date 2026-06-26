Россиянин семь лет развращал двух несовершеннолетних падчериц

В Тюмени арестовали мужчину за надругательство над двумя несовершеннолетними падчерицами

В Тюмени арестовали мужчину за надругательство над двумя несовершеннолетними падчерицами. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в середине июня этого года две сестры приехали отдыхать в детский лагерь. Там они рассказали о многолетних домогательствах к ним 40-летнего отчима.

Было установлено, что в период с мая 2019 года по июнь 2026 года мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения в отношении двух девочек 2009 и 2011 годов рождения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над девятилетней падчерицей.