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Силовые структуры
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11:55, 26 июня 2026Силовые структуры

Россиянин семь лет развращал двух несовершеннолетних падчериц

В Тюмени арестовали мужчину за надругательство над двумя несовершеннолетними падчерицами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Тюмени арестовали мужчину за надругательство над двумя несовершеннолетними падчерицами. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в середине июня этого года две сестры приехали отдыхать в детский лагерь. Там они рассказали о многолетних домогательствах к ним 40-летнего отчима.

Было установлено, что в период с мая 2019 года по июнь 2026 года мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения в отношении двух девочек 2009 и 2011 годов рождения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над девятилетней падчерицей.

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