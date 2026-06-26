Россиянин заказал сотни предметов Третьего рейха с нацистской символикой

ФТС задержала посылку из Германии с 123 предметами с нацистской символикой

В Туле сотрудники таможни обнаружили 123 предмета с нацистской символикой. Об этом со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) сообщает ТАСС.

По данным следствия, все предметы времен Третьего рейха, датированные 1930-1940 годами, из Германии заказал 55-летний местный житель. Мужчина объяснил, что карточки со свастикой, имперским орлом и портретом Гитлера нужны ему были для личной коллекции. В ходе судебного разбирательства мужчине назначили штраф с конфискацией товара.

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