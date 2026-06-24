Россиянка привезла из Таиланда экзотические растения и стала правонарушительницей

ФТС: Таможенники Красноярска нашли у туристки из Таиланда 166 экзотических растений

Российская туристка вернулась домой после отдыха в Таиланде с экозтическими растениями в багаже и стала правонарушительницей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Таможенники остановили россиянку в аэропорту Красноярска во время прохождения «зеленого» коридора. При сканировании ее вещей они нашли в чемодане 166 ростков экзотических растений, среди которых были орхидеи, кротоны, спатифиллумы, хойи, монстеры, филодендроны, лабизии и другие виды.

Женщина сообщила сотрудникам надзорного ведомства, что тропические растения привезла для себя и родственников. Однако из-за большого количества саженцев партию признали коммерческой, а путешественницу обвинили в контрабанде. В ее отношении возбудили административное дело. Растения отправили на экспертизу, чтобы установить, нет ли среди них охраняемых видов. Гражданке грозит штраф с возможной конфискацией товаров.

Ранее россиянин попытался улететь в Дубай с 20 килограммами камней и вызвал вопросы на таможне. 25-летнего соотечественника задержали при прохождении «зеленого» коридора в аэропорту Толмачево.