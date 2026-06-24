Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:29, 24 июня 2026Путешествия

Россиянка привезла из Таиланда экзотические растения и стала правонарушительницей

ФТС: Таможенники Красноярска нашли у туристки из Таиланда 166 экзотических растений
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка вернулась домой после отдыха в Таиланде с экозтическими растениями в багаже и стала правонарушительницей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Таможенники остановили россиянку в аэропорту Красноярска во время прохождения «зеленого» коридора. При сканировании ее вещей они нашли в чемодане 166 ростков экзотических растений, среди которых были орхидеи, кротоны, спатифиллумы, хойи, монстеры, филодендроны, лабизии и другие виды.

Материалы по теме:
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
10 января 2025
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

Женщина сообщила сотрудникам надзорного ведомства, что тропические растения привезла для себя и родственников. Однако из-за большого количества саженцев партию признали коммерческой, а путешественницу обвинили в контрабанде. В ее отношении возбудили административное дело. Растения отправили на экспертизу, чтобы установить, нет ли среди них охраняемых видов. Гражданке грозит штраф с возможной конфискацией товаров.

Ранее россиянин попытался улететь в Дубай с 20 килограммами камней и вызвал вопросы на таможне. 25-летнего соотечественника задержали при прохождении «зеленого» коридора в аэропорту Толмачево.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые детали мятежа Пригожина

    Умерла звезда фильма «Нежный возраст» Евгений Калинцев

    Любовь к одному привычному продукту связали с более низким риском развития диабета

    Дендрологи раскрыли методы сохранения дубов-долгожителей в Москве

    Священник сбросил жену со скалы и женился на 16-летней прихожанке

    Россиянка привезла из Таиланда экзотические растения и стала правонарушительницей

    Фура привезла 134 килограмма марихуаны в российский регион

    «Газпром» подешевел до минимума за 18 лет

    Бывший ведущий Первого канала рассказал о «людях второго сорта» в Израиле

    Россиянам назвали веский повод записаться на колоноскопию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok