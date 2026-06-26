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11:58, 26 июня 2026Бывший СССР

Армия России взяла в оперативное окружение ключевой для фронта город в ДНР

Армия России взяла в оперативное окружение Константиновку в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли в оперативное окружение Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР), являющуюся ключевым для фронта городом. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«ВС РФ установили огневой контроль над дорогами из Константиновки», — заявил собеседник Telegram-канала.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при этом пытаются оказывать сопротивление. Российские военные также ведут огонь по украинским подразделениям в соседней с Константиновкой Дружковке.

Ранее появились новые подробности боев с ВСУ в Константиновке. Минобороны РФ сообщало, что ВС России за сутки взяли под контроль 127 зданий.

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