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18:00, 2 июня 2025Мир

Эрдоган рассказал о планах Турции после переговоров России и Украины в Стамбуле

Эрдоган: После встречи РФ и Украины Турция выступит с идеей о саммите лидеров
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

После встречи делегаций Украины и России в Стамбуле Турция планирует выступить с идеей организации саммита на уровне лидеров стран. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре после заседания кабинета министров. Трансляция его выступления доступна в соцсети X.

Политик не исключил, что в случае встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в ней может принять участие и президент США Дональд Трамп. «Если они согласятся, я хотел бы встретиться с ними и превратить Стамбул в центр мира. Мы сделаем шаги в этом направлении после нынешней встречи [делегаций РФ и Украины]», — пояснил Эрдоган.

Ранее Эрдоган назвал второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле «великолепным». Встреча завершилась 2 июня в 15:57 по московскому времени. Она длилась больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

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