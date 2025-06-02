Эрдоган описал переговоры России и Украины одним словом

Эрдоган назвал второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле великолепным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле «великолепным». Об этом он заявил во время трансляции в социальной сети X.

«Сегодня в Стамбуле встретились российская и украинская делегации. Это была великолепная встреча», — сказал политик.

Ранее представитель МИД Турции Онджю Кечели оценил переговоры представителей Москвы и Киева в Стамбуле фразой «не негативно».

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продлилась больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

