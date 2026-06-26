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Силовые структуры
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12:01, 26 июня 2026Силовые структуры

В России нашлись несуществующие банки

МВД РФ: Раскрыта афера под видом выдачи кредитов несуществующих банков, задержаны двое
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В России раскрыта мошенническая схема под видом выдачи кредитов несуществующих банков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Афера выявлена управлением по расследованию организованной преступной деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий и компьютерной информации Следственного департамента МВД России совместно с оперативниками УБК МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области.

Двое мужчин обвиняются в мошенничестве с использованием методов социальной инженерии. По версии следствия, они с 2024 года создавали и размещали в интернете сайты несуществующих банков, предлагая кредит под низкий процент. Желающих мошенники убеждали в необходимости оплатить различные дополнительные услуги: страховку, комиссию, доставку документов или улучшение кредитной истории.

Обманутые граждане перечисляли деньги на подконтрольные фигурантам банковские счета, после чего общение с ними прекращалось.

В МВД показали оперативное видео задержания подозреваемых.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые требуют открыть дверь в квартиру. Проводится обыск, показаны документы, карты и телефоны подозреваемых. Задержанные заключены под стражу.

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