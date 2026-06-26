Россиянам назвали самый востребованный на рынке труда возраст

Котяков: Одна из самых востребованных категорий на рынке труда — люди в возрасте 40-45 лет

В настоящее время одной из самых востребованных категорий работников на российском рынке труда являются люди в возрасте 40-45 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его процитировало «Прайм».

По его словам, именно такие сотрудники сегодня считаются одними из наиболее производительных.

Котяков также отметил, что наиболее серьезную потребность в кадрах сегодня испытывают такие сегменты, как обрабатывающая отрасль, здравоохранение, социальное обслуживание и образование.

Ранее больше 50 процентов россиян признались, что их нынешняя работа не имеет ничего общего с детскими мечтами.

Кроме того, есть сведения о кардинальном изменении структуры российского рынка труда. Это объясняется усилившейся потребностью компаний в квалифицированных рабочих.