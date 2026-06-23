Больше половины россиян пожаловались на нежеланную работу

ЮMoney: Больше 50 процентов россиян работают не по профессии мечты

В России 20 процентов граждан в детстве мечтали стать музыкантами или актерами. Это показало исследование, проведенное ЮMoney. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте оказались технические профессии. Так, 12 процентов хотели стать программистами, инженерами или изобретателями. Третья позиция досталась тем, кто рассчитывал на стезю бизнесмена (11 процентов). А вот врачами, космонавтами или спортсменами надеялись оказаться только 8 процентов. Карьера пожарного, спасателя или полицейского привлекала только 7 процентов.

В настоящее время 20 процентов опрошенных заняты на производстве, стройке и в инженерии. По 11 процентов трудятся в продажах, маркетинге, медиа и PR. Столько же стали предпринимателями и самозанятыми. На ниве информационных технологий работают 10 процентов.

При этом 54 процента участников исследования заявили, что их нынешняя работа не имеет ничего общего с детскими мечтами. О частичном совпадении заявили 20 процентов, а 14 процентов ответили, что все еще идут к профессии мечты. Лишь 12 процентов констатировали, что их детские мечты исполнились.

Опрос также показал, какие факторы определяли профессиональный путь россиян. Деньги и стабильность стали решающим условием для 20 процентов респондентов, и столько же заявили, что их карьеру определил случай. Об интересе и хобби заявили 17 процентов. Кроме того, 15 процентов указали на влияние семьи.

Однако только 25 процентов признались, что изменили бы профессию, если бы сумели вернуться в прошлое. Полностью довольными своей карьерой оказался 21 процент, а 10 процентов заявили, что у них все вышло даже лучше, чем грезилось в детстве.

Ранее стало известно о кардинальном изменении структуры российского рынка труда. Причиной стала резко выросшая потребность компаний в квалифицированных рабочих.