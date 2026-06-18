Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:51, 18 июня 2026Экономика

В России заявили о кардинальном изменении структуры рынка труда

Губернатор Калужской области Шапша: Две трети рынка труда составляют рабочие профессии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

За последнее время структура российского рынка труда кардинально изменилась с учетом резко выросшей потребности отечественных компаний в квалифицированных рабочих. Об этом заявил губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша. Его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время самыми востребованными специалистами являются представители рабочих профессий, пояснил он. На их долю приходится две трети (65-70 процентов) совокупного спроса на работников. «Баланс на рынке существенно смещен в сторону рабочих профессий», — констатировал Шапша.

Высоким спросом у российских работодателей, отмечали в SuperJob, в частности, пользуются конструкторы, технологи и механики. В строительной сфере требуются электромонтажники, электрогазосварщики, слесари-сантехники, инженеры-проектировщики и сметчики. Что касается промышленного сектора, то там сохранится потребность в слесарях, электриках и токарях.

Еще одной востребованной категорией работников являются инженеры, пояснял глава Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) Валерий Фальков. Уровень зарплаты у высококвалифицированных специалистов, отмечал он, — один из самых высоких.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва подверглась крупнейшей за два года атаке ВСУ, сбиты почти 200 БПЛА. Военкоры отметили важную особенность налета

    В Европе задумались о пересмотре решения по выданным россиянам шенгенским визам

    Российский пенсионер получил 13 лет колонии за перевод девяти тысяч рублей на счет ВСУ

    Виновная в отмывании денег Митрошина расплакалась после приговора

    Мурашко раскрыл среднее время приезда скорой помощи в России

    Российская школьница пострадала из-за найденной на улице гранаты

    Россиянам назвали риски ежедневных коротких поездок для мотора

    Генерал-лейтенант высказался об ответе на крупнейшую за два года атаку ВСУ на Москву

    Стало известно о новом обмене телами военных между Россией и Украиной

    Матвиенко заявила о превращении вузов России в территорию семьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok