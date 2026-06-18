В России заявили о кардинальном изменении структуры рынка труда

Губернатор Калужской области Шапша: Две трети рынка труда составляют рабочие профессии

За последнее время структура российского рынка труда кардинально изменилась с учетом резко выросшей потребности отечественных компаний в квалифицированных рабочих. Об этом заявил губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша. Его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время самыми востребованными специалистами являются представители рабочих профессий, пояснил он. На их долю приходится две трети (65-70 процентов) совокупного спроса на работников. «Баланс на рынке существенно смещен в сторону рабочих профессий», — констатировал Шапша.

Высоким спросом у российских работодателей, отмечали в SuperJob, в частности, пользуются конструкторы, технологи и механики. В строительной сфере требуются электромонтажники, электрогазосварщики, слесари-сантехники, инженеры-проектировщики и сметчики. Что касается промышленного сектора, то там сохранится потребность в слесарях, электриках и токарях.

Еще одной востребованной категорией работников являются инженеры, пояснял глава Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) Валерий Фальков. Уровень зарплаты у высококвалифицированных специалистов, отмечал он, — один из самых высоких.