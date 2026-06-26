Небывалая жара обрушилась на европейскую страну второй день подряд

BFMTV: Во Франции зафиксировали два дня рекордной жары подряд

Небывалая жара обрушилась на Францию и держится уже второй день подряд — в европейской стране зафиксировали два температурных рекорда. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По информации источника, новый максимум был установлен в среду, 24 июня, когда среднесуточная температура составила 30 градусов Цельсия. Показатель на 0,1 градуса превысил предыдущий рекорд, который был зафиксирован днем ранее.

«При средненациональном температурном показателе в 30 градусов Цельсия четверг стал самым жарким днем в истории французских метеонаблюдений наравне со средой», — констатировал телеканал.

24 июня во Франции ввели красный уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Синоптики предупреждали, что в некоторых частях страны воздух может прогреться до плюс 40 градусов, а в отдельных районах возможны грозы.

Сообщалось также, что за последние несколько дней почти полсотни жителей Франции утонули, когда купались в неположенных местах, чтобы спастись от экстремальной жары.