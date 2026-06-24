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08:09, 24 июня 2026Экономика

Жителей европейской страны предупредили об опасности

Meteo France: Во Франции объявили красный уровень опасности из-за рекордной жары
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Yoan Valat / Reuters

Во Франции объявили красный уровень погодной опасности из-за рекордной жары. Об этом предупредила жителей европейской страны официальная метеорологическая и климатическая служба Meteo France.

«Сегодня, с 12:00, в 58 департаментах Франции вводится режим "Красная тревога" из-за жары. К ним добавились еще четыре департамента: Эна, Сомма, Нор и Па-де-Кале», — говорится в публикации.

По прогнозам синоптиков, в некоторых частях страны столбики термометров днем могут превысить плюс 40 градусов. В отдельных районах возможны грозы. Особую опасность жара представляет для пожилых, людей с хроническими заболеваниями или регулярно принимающих медикаменты, подчеркнули ведомстве. Спортсмены и работающие на открытом воздухе люди рискуют получить тепловой удар, предостерегли в ведомстве.

Чтобы спастись от жары, французов призвали часто пить воду, продолжать нормально питаться, не выходить из дома в самые жаркие часы, носить головные уборы и светлую одежду, а также ограничить физическую активность и спортивные нагрузки.

Ранее стало известно, что почти полсотни человек во Франции не выжили при попытке спастись от жары. Выступая накануне экстренного совещания, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что с 18 июня в результате аномальной жары не удалось спасти 40 жителей страны после купания в водоемах. Большинство из них — молодые люди.

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