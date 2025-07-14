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21:26, 14 июля 2025Мир

На Западе раскритиковали британские СМИ после статей о Путине

Профессор Дизен: Британские журналисты удивляют своей фантазией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Журналисты западных СМИ заврались, пытаясь предугадать ход мыслей и эмоции президента России Владимира Путина. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

Он прокомментировал заголовок статьи в издании The Telegraph, в котором сообщалось, что якобы «в сердце Путина есть страх».

«Меня всегда поражало, откуда журналисты знают, о чем думает Путин. Теперь они еще и знают, что у него на сердце», — уточнил эксперт.

Дизен отметил, что журналистам следовало бы писать статьи, основываясь на фактах и тщательном анализе.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что россияне в отличие от европейцев сплочены и знают, что делают. Также он отметил, что Путин занял позицию, согласно которой ему нужно только набраться терпения и продолжать двигаться вперед. Макгрегор указал на поддержку главы РФ со стороны его сограждан.

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