На Западе раскритиковали британские СМИ после статей о Путине

Профессор Дизен: Британские журналисты удивляют своей фантазией

Журналисты западных СМИ заврались, пытаясь предугадать ход мыслей и эмоции президента России Владимира Путина. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

Он прокомментировал заголовок статьи в издании The Telegraph, в котором сообщалось, что якобы «в сердце Путина есть страх».

«Меня всегда поражало, откуда журналисты знают, о чем думает Путин. Теперь они еще и знают, что у него на сердце», — уточнил эксперт.

Дизен отметил, что журналистам следовало бы писать статьи, основываясь на фактах и тщательном анализе.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что россияне в отличие от европейцев сплочены и знают, что делают. Также он отметил, что Путин занял позицию, согласно которой ему нужно только набраться терпения и продолжать двигаться вперед. Макгрегор указал на поддержку главы РФ со стороны его сограждан.