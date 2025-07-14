Журналисты западных СМИ заврались, пытаясь предугадать ход мыслей и эмоции президента России Владимира Путина. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
Он прокомментировал заголовок статьи в издании The Telegraph, в котором сообщалось, что якобы «в сердце Путина есть страх».
«Меня всегда поражало, откуда журналисты знают, о чем думает Путин. Теперь они еще и знают, что у него на сердце», — уточнил эксперт.
Дизен отметил, что журналистам следовало бы писать статьи, основываясь на фактах и тщательном анализе.
Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что россияне в отличие от европейцев сплочены и знают, что делают. Также он отметил, что Путин занял позицию, согласно которой ему нужно только набраться терпения и продолжать двигаться вперед. Макгрегор указал на поддержку главы РФ со стороны его сограждан.