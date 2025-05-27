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23:27, 27 мая 2025Мир

В США заявили о сплоченности россиян

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россияне в отличие от европейцев сплочены
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Граждане России в отличие от европейцев сплочены и знают, что делают. С таким мнением выступил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х.

«Россия очень сплоченная страна, полная противоположность Западу в настоящее время. Независимо от вашего отношения к их нации, они знают, что делают, они знают, каковы их интересы, а мы — нет!» — подчеркнул он.

Кроме того, Макгрегор отметил, что Путин занял позицию, согласно которой ему нужно только набраться терпения и продолжать двигаться вперед. Он пользуется абсолютной поддержкой россиян, добавил эксперт.

В январе Макгрегор заявил, что американцы рискуют, доверяя западным СМИ и недооценивая поддержку россиянами президента Владимира Путина.

В свою очередь, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал Путина уникальным президентом. По его словам, уровень поддержки президента россиянами «беспрецедентно зашкаливает».

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