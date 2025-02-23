Песков назвал Путина уникальным президентом

Песков: Уровень поддержки Путина россиянами зашкаливает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина уникальным президентом. Его слова приводит журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В разговоре с репортером представитель Кремля высоко оценил авторитет лидера США Дональда Трампа. «Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом даже в сомневающихся штатах. С точки зрения устойчивости его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов», — отметил он.

При этом Песков добавил, что Владимир Путин — не менее уникальный лидер. По его словам, уровень поддержки президента россиянами «беспрецедентно зашкаливает». «Консолидация общества вокруг него трудно вообразима в современном мире. И это при том, что Путин — президент, который абсолютно далек от популизма», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Песков оценил перспективы мирных переговоров России и США по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что РФ остается открытой к обсуждению.