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13:19, 23 февраля 2025Россия

Песков назвал Путина уникальным президентом

Песков: Уровень поддержки Путина россиянами зашкаливает
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина уникальным президентом. Его слова приводит журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В разговоре с репортером представитель Кремля высоко оценил авторитет лидера США Дональда Трампа. «Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом даже в сомневающихся штатах. С точки зрения устойчивости его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов», — отметил он.

При этом Песков добавил, что Владимир Путин — не менее уникальный лидер. По его словам, уровень поддержки президента россиянами «беспрецедентно зашкаливает». «Консолидация общества вокруг него трудно вообразима в современном мире. И это при том, что Путин — президент, который абсолютно далек от популизма», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Песков оценил перспективы мирных переговоров России и США по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что РФ остается открытой к обсуждению.

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