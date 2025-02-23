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13:05, 23 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле оценили перспективу мирных переговоров по Украине

Песков: Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по ситуации на Украине
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Gilmanshin / Shutterstock / Fotodom  

Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с США по ситуации на Украине. Так эту перспективу оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о возможности мирного урегулирования конфликта в ходе телефонного разговора. Об этом же шла речь на встрече делегаций двух стран в Эр-Рияде.

«Для нас важно, чтобы ничто не помешало реализовать политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного урегулирования. Мы сохраняем свою открытость, президент Путин последователен в своем подходе», — добавил Песков.

Российско-американские переговоры прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Песков ранее уточнял, что пока преждевременно анализировать результаты встречи.

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