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21:11, 21 февраля 2025Россия

Песков прокомментировал переговоры России и США

Песков: Слишком рано обсуждать условия переговоров РФ и США, даже по санкциям
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры России и США, которые состоялись в Эр-Рияде. Об этом он высказался в интервью агентству Bloomberg.

Песков сообщил, что на данный момент преждевременно анализировать результаты встречи. «Слишком рано обсуждать условия каких-либо возможных переговоров, в том числе по санкциям», — подчеркнул он.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд прошли российско-американские переговоры. Москву представили Кирилл Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны Вашингтона на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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