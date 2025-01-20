Полковник Макгрегор: американцы рискуют, недооценивая поддержку Путина

Американцы рискуют, доверяя западным СМИ и недооценивая поддержку россиянами президента Владимира Путина. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

«Американцам нужно понять одну вещь, независимо от того, что твердят традиционные СМИ: российский народ полностью поддерживает Путина в вопросе Украины», — предупредил он.

Макгрегор назвал подобную информацию вздором, который не только далек от реальности, но и опасен для США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп дал поручение своей команде устроить после инаугурации телефонный звонок с президентом России. По данным CNN, в ходе беседы Трамп планирует обсудить, в частности, возможную личную встречу с Путиным в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.