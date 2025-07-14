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21:41, 14 июля 2025Мир

В ООН оценили антироссийские рестрикции США

Гутерриш прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

В ООН считают любые шаги, направленные на установление режима прекращения огня на Украине, важными. При этом подобные меры должны соответствовать международному праву, заявил на пресс-конференции глава организации Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

Так он оценил просьбу прокомментировать угрозу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести новые антироссийские рестрикции, если Москва и Вашингтон не договорятся об урегулировании данного конфликта в течение 50 дней.

«Нам, безусловно, необходимо немедленное установление режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению», — подчеркнул Гутерриш.

По его словам, все, что может внести вклад в реализацию данных целей, будет важным.

Ранее Дональд Трамп усомнился в необходимости принятия законопроекта Конгресса о «сокрушительных санкциях» против России. Как написало агентство Reuters, политик выразил уверенность, что РФ и Украина сделают «необходимые шаги» к урегулированию конфликта, и поэтому до применения новых американских санкций «дело вообще не дойдет».

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