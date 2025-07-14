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18:37, 14 июля 2025Мир

Трамп принял решение по «сокрушительным» санкциями против России

Трамп усомнился в необходимости принятия сокрушительных санкций против РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп усомнился в необходимости принятия законопроекта Конгресса о «сокрушительных санкциях» против России. Об этом сообщает Reuters.

«Я не уверен, что нам это действительно сейчас нужно, но, несомненно, хорошо, что Конгресс этим занимается (...) Думаю, что пошлины в 500 процентов — это немного бессмысленно, так как после определенного момента это теряет значение (...) Пошлины же в 100 процентов будут играть такую же функцию», — отметил глава государства.

При этом Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина сделают «необходимые шаги» к урегулированию конфликта, и поэтому до применения новых американских санкций «дело вообще не дойдет».

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