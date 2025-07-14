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21:31, 14 июля 2025Культура

Стали известны дата и место отпевания режиссера Мороза

Отпевание режиссера Мороза состоится 16 июля в храме на Ваганьковском кладбище
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Отпевание режиссера, сценариста и продюсера Юрия Мороза состоится 16 июля в 12:30 в храме на Ваганьковском кладбище. Дату и место раскрыла супруга режиссера Виктория Исакова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что гражданская панихида пройдет в Большом траурном зале ЦКБ №1 в 10:00. Исакова отметила, что на отпевании будут присутствовать только родные и близкие режиссера.

«Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек!
Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон», — написала Исакова.

Ранее стало известно, что актер Павел Деревянко, который снимался в картине Юрия Мороза «Братья Карамазовы», рассказал о дружбе с Викторией Исаковой и отношении к режиссеру.

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