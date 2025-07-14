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21:54, 14 июля 2025Спорт

Овечкин назвал бога футбола

Хоккеист Александр Овечкин назвал аргентинца Лионеля Месси богом футбола
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал лучшего футболиста в мире. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси богом футбола. «То, что он делает на поле, — это просто невероятно», — заявил Овечкин, добавив, что с детства болеет за «Барселону».

Ранее мать Овечкина Татьяна рассказала о влиянии игры сборной Аргентины на выступления сына. Овечкина поделилась, что хоккеист вдохновляется игрой Месси.

В Североамериканской футбольной лиге Овечкин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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