Овечкин назвал бога футбола

Хоккеист Александр Овечкин назвал аргентинца Лионеля Месси богом футбола

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал лучшего футболиста в мире. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси богом футбола. «То, что он делает на поле, — это просто невероятно», — заявил Овечкин, добавив, что с детства болеет за «Барселону».

Ранее мать Овечкина Татьяна рассказала о влиянии игры сборной Аргентины на выступления сына. Овечкина поделилась, что хоккеист вдохновляется игрой Месси.

В Североамериканской футбольной лиге Овечкин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.