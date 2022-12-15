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09:34, 15 декабря 2022Спорт

Мать Овечкина рассказала о вдохновившем сына Месси

Мать Александра Овечкина рассказала, что игра Месси на ЧМ вдохновила хоккеиста на хет-трик

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Татьяна Овечкина рассказала о влиянии игры сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу на выступления сына, капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Овечкина поделилась, что хоккеист вдохновился встречей сборных Аргентины и Хорватии. Она отметила, что сын смотрел футбольные матчи перед своими играми и болел за Лионеля Месси. «Настроение у Саши было очень приподнятое. Он получил много положительных эмоций от футбола. Он уже знал, что Аргентина выиграла у Хорватии в полуфинале чемпионата мира, а Месси забил и отдал прекрасную передачу», — рассказала мать хоккеиста.

14 декабря Овечкин оформил хет-трик в матче против «Чикаго Блэкхорс»(7:3). Таким образом, он достиг отметки в 800 шайб в НХЛ и сократил отставание от идущего вторым в списке лучших снайперов лиги канадца Горди Хоу до одного гола.

Вечером 13 декабря сборная Аргентины разгромила команду Хорватии (3:0) и стала первым финалистом мундиаля. Месси реализовал пенальти, а Хулиан Альварес оформил дубль.

Дарья Коршунова
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