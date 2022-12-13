Сборная Аргентины стала первым финалистом чемпионата мира

Аргентина разгромила Хорватию 3:0 и стала первым финалистом чемпионата мира-2022

Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Хорватии и стала первым финалистом чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась со счетом 3:0. Ворота соперников поразили капитан аргентинцев Лионель Месси, реализовавший пенальти, и форвард Хулиан Альварес, оформивший дубль.

Для Месси этот гол стал 11-м за сборную Аргентины на чемпионатах мира. Таким образом, он побил рекорд национальной команды, который установил Габриэль Батистута в 2002 году. В активе Батистуты десять забитых мячей в 12 встречах в рамках мундиаля.

В финале аргентинцы встретятся с победителем матча между Францией и Марокко. Встреча пройдет 14 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира. В 2018 году команда в финале обыграла Хорватию со счетом 4:2.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.