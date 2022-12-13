Месси побил державшийся 20 лет рекорд сборной Аргентины

Футболист Месси забил 16 голов за сборную Аргентины в 2022 году и установил рекорд

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси установил рекорд команды по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира. Об этом сообщает РИА Новости.

В полуфинальном матче с Хорватией Месси реализовал пенальти на 34-й минуте. Этот гол стал для него 11-м за время участия в чемпионатах мира. Чтобы добиться этого результата, форварду понадобилось 25 игр. Таким образом, Месси превзошел достижение Габриэла Батистуты, продержавшееся 20 лет. Батистута забил десять мячей в 12 встречах в рамках мундиаля.

На момент написания заметки встреча продолжается. Сборная Аргентины ведет со счетом 2:0. Победитель этого матча станет первым финалистом чемпионата мира в Катаре. Второй участник финала определится в результате противостояния Франции и Марокко 14 декабря в 22:00 по московскому времени.

Месси забил 16 голов за сборную Аргентины в 2022 году. Это его лучший результат по голам за календарный год за национальную команду.

26 ноября он повторил рекорд Диего Марадоны по матчам, проведенным за сборную Аргентины на чемпионатах мира. Игра против Мексики на групповом этапе турнира стала для него 21-й в составе национальной команды в рамках мундиаля. Марадона добился аналогичного результата на ЧМ-1994 в США.