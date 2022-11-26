Месси повторил рекорд Марадоны на ЧМ
Нападающий Лионель Месси повторил рекорд Диего Марадоны по количеству матчей, проведенных за сборную Аргентины на чемпионатах мира по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.
В субботу, 26 ноября, форвард вышел на поле в игре против Мексики, которая стала для него 21-й в составе национальной команды в рамках мундиаля. Марадона добился аналогичного результата на ЧМ-1994 в США.
22 ноября Месси с пенальти забил мяч в матче группового этапа против Саудовской Аравии. Таким образом он поразил ворота соперников на четвертом по счету чемпионате мира и побил рекорд сборной Аргентины, который принадлежал Марадоне и Габриэлю Батистуте.
Ранее нападающий заявил, что Марадона всегда был и всегда будет рядом с аргентинской командой. «Будет странно не видеть его на трибунах, не видеть, как люди сходят с ума, когда он появляется рядом. Он любил нашу сборную», — поделился Месси.
Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола. Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.