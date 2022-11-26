Месси повторил рекорд Марадоны на ЧМ

Лионель Месси повторил рекорд Диего Марадоны по количеству матчей на ЧМ за Аргентину

Нападающий Лионель Месси повторил рекорд Диего Марадоны по количеству матчей, проведенных за сборную Аргентины на чемпионатах мира по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 26 ноября, форвард вышел на поле в игре против Мексики, которая стала для него 21-й в составе национальной команды в рамках мундиаля. Марадона добился аналогичного результата на ЧМ-1994 в США.

22 ноября Месси с пенальти забил мяч в матче группового этапа против Саудовской Аравии. Таким образом он поразил ворота соперников на четвертом по счету чемпионате мира и побил рекорд сборной Аргентины, который принадлежал Марадоне и Габриэлю Батистуте.

Ранее нападающий заявил, что Марадона всегда был и всегда будет рядом с аргентинской командой. «Будет странно не видеть его на трибунах, не видеть, как люди сходят с ума, когда он появляется рядом. Он любил нашу сборную», — поделился Месси.

Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола. Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.