Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Тунис
0:1
Завершен
Австралия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Польша
2:0
Завершен
Саудовская Аравия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
Торпедо
2:6
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
2:1
Завершен
Дания
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Аргентина
1:0
2-й тайм
live
Мексика
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
22:55, 26 ноября 2022Спорт

Месси повторил рекорд Марадоны на ЧМ

Лионель Месси повторил рекорд Диего Марадоны по количеству матчей на ЧМ за Аргентину
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Yukihito Taguchi / Reuters

Нападающий Лионель Месси повторил рекорд Диего Марадоны по количеству матчей, проведенных за сборную Аргентины на чемпионатах мира по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 26 ноября, форвард вышел на поле в игре против Мексики, которая стала для него 21-й в составе национальной команды в рамках мундиаля. Марадона добился аналогичного результата на ЧМ-1994 в США.

22 ноября Месси с пенальти забил мяч в матче группового этапа против Саудовской Аравии. Таким образом он поразил ворота соперников на четвертом по счету чемпионате мира и побил рекорд сборной Аргентины, который принадлежал Марадоне и Габриэлю Батистуте.

Ранее нападающий заявил, что Марадона всегда был и всегда будет рядом с аргентинской командой. «Будет странно не видеть его на трибунах, не видеть, как люди сходят с ума, когда он появляется рядом. Он любил нашу сборную», — поделился Месси.

Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола. Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В России назвали виновных в энергетическом кризисе ЕС
Больше половины немцев перешли на режим жесткой экономии
Белый дом заявил о праве США контролировать санкции против Венесуэлы
В США назвали решения Байдена смертоносными для Европы
Названы причины постоянной сонливости
Макей заявлял о незаинтересованности Запада в мире на Украине
Москвичи массово начали покупать отечественную газировку
Месси повторил рекорд Марадоны на ЧМ
Российские военные выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу
В Госдуме прокомментировали решение Киева бойкотировать ПА ОБСЕ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.