Месси высказался о первом чемпионате мира без Марадоны

Форвард сборной Аргентины Месси заявил, что странно не видеть Марадону на трибунах ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о первом чемпионате мира без бывшего игрока национальной команды Диего Марадоны. Его слова приводятся на сайте Международной федерации футбола.

«Будет странно не видеть его на трибунах, не видеть, как люди сходят с ума, когда он появляется рядом. Он любил нашу сборную», — поделился Месси. Он заявил, что Марадона всегда был и всегда будет рядом с аргентинской командой.

Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола. Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. На момент публикации аргентинцы проводят первый матч на турнире против сборной Саудовской Аравии и ведут со счетом 1:0. Также в группе С они сыграют с командами Мексики и Польши.