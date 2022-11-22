Месси высказался о поражении сборной Аргентины в матче против Саудовской Аравии

Лионель Месси заявил, что аргентинцам нет оправданий за поражение от Саудовской Аравии

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о поражении команды в матче против Саудовской Аравии на групповом этапе чемпионата мира-2022. Его слова приводит в Twitter журналист Daily Express Адриан Гренье.

«Нет оправданий. Их команда сильна, и она это показала. Это ситуация, с которой нам давно не приходилось сталкиваться», — заявил нападающий. Он добавил, что теперь его сборная станет сплоченнее, чем когда-либо.

Ранее 22 ноября Аргентина со счетом 1:2 проиграла Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Для команды это первое поражение в стартовой встрече ЧМ с 1990-го года. Единственный мяч аргентинцев забил Месси, который реализовал пенальти. Он поразил ворота соперников на четвертом по счету чемпионате мира и побил рекорд сборной, который принадлежал Диего Марадоне и Габриэлю Батистуте.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. В группе С вместе с Аргентиной и Саудовской Аравией выступают команды Мексики и Польши.