Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2 в матче чемпионата мира-2022

Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии на старте чемпионата мира-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы С завершилась со счетом 1:2. В составе победителей отличились нападающий Салех Аль Шехри и полузащитник Салем Аль-Давсари. Единственный забитый мяч Аргентины на счету форварда Лионеля Месси, который реализовал пенальти. Он поразил ворота соперников на четвертом по счету чемпионате мира и побил рекорд национальной команды, который принадлежал Диего Марадоне и Габриэлю Батистуте.

Ранее Месси высказался о первом чемпионате мира без бывшего игрока национальной команды Диего Марадоны. «Будет странно не видеть его на трибунах, не видеть, как люди сходят с ума, когда он появляется рядом. Он любил нашу сборную», — поделился нападающий.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. В группе С также выступают команды Мексики и Польши.