Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ

Овечкин стал третьим хоккеистом в истории с 800 голами в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Чикаго Блэкхорс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря хет-трику капитана Александра Овечкина, передает РИА Новости.

Встреча в Чикаго завершилась со счетом 7:3 (2:1, 2:1, 3:1). Овечкин забил три шайбы на первой, девятой и 47-й минутах матча, на его счету успешная передача, всего за матч он набрал четыре очка. Также шайбы забросили Тревор ван Римсдайк, Ник Дауд, Энтони Манта и Дмитрий Орлов.

За матч капитан «Вашингтон Кэпиталз» забил 798, 799 и 800-ю шайбы в карьере, он стал третьим игроком, которому это удалось в истории НХЛ, пока россиянина опережает Уэйн Гретцки (894 гола). У расположившегося на втором месте Хоу 801 гол. Овечкин занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги.

12 декабря Александр Овечкин помог «Вашингтон Кэпиталс» обыграть «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

