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09:44, 12 декабря 2022Спорт

Овечкин сократил отставание от Хоу еще на одну шайбу

Хоккеист Овечкин забросил 797-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Горди Хоу до 4 голов

ФотО: Nick Wass / АР

Российский нападающий Александр Овечкин помог «Вашингтон Кэпиталс» обыграть «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла 12 декабря и завершилась со счетом 5:2 в пользу столичной команды. Овечкин забросил шайбу в концовке третьего периода. Она стала 797-й за карьеру россиянина в лиге. Таким образом, форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от идущего вторым канадца Горди Хоу до четырех голов.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте Хоу 801 гол. Овечкин занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин высказался о погоне за рекордом Гретцки. Он посчитал, что быть третьим в гонке снайперов за всю историю НХЛ и приближаться к великим Хоу и Гретцки — это круто.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Анастасия Борисова
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