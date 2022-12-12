Овечкин рассказал о погоне за рекордом Гретцки

Хоккеист Овечкин заявил, что круто приближаться к таким великим игрокам, как Хоу и Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова доступны в Twitter клуба.

«Быть третьим в гонке снайперов за всю историю НХЛ и приближаться к таким великим игрокам, как [Горди] Хоу и Гретцки — это круто», — заявил капитан столичной команды. Также Овечкин поделился, что у него есть несколько памятных шайб в коллекции, но он предпочитает сохранять клюшки.

10 декабря Овечкин укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ. Он забросил 796-ю шайбу в лиге и сократил отставание от Хоу до пяти голов.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте Хоу 801 гол. Овечкин занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.