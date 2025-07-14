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21:12, 14 июля 2025Культура

Звезда «Эйфории» станет новой девушкой Джеймса Бонда

Сидни Суини стала претенденткой на роль новой девушки Джеймса Бонда
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале «Эйфория», может сыграть главную женскую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, режиссер новой части «Бондианы» Дени Вильнев считает Суини чрезвычайно талантливой и привлекательной для молодого поколения. Среди преимуществ актрисы журналисты называют атлетичность и женственность, которые обычно необходимы для воплощения образа девушки агента 007.

Ранее стало известно, что американская актриса Сидни Суини ответила на критику мыла с каплями воды из ее ванны. Она призналась, что ей интересно видеть, как все говорят об этом инфоповоде.

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