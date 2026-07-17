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04:00, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Поклонник острой еды поплатился за пристрастия «ожогом прямой кишки»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Esin Deniz / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Low_Dress_3022 рассказал, как неумеренность в еде поставила его в крайне затруднительное положение. Мужчина не стал ограничивать себя в острой пище, к которой испытывает давнюю слабость, и поплатился за это.

«Вчера мне ужасно захотелось тайской еды, поэтому на обед я заказал рисовую лапшу самого высокого уровня остроты. Вечером, вернувшись домой, я обнаружил, что отец приготовил всей семье гамбургеры, но не озадачился гарниром. Поэтому, забыв про съеденный острый обед, я закусил еще и острыми чипсами», — написал автор.

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К утру следующего дня у него в животе «было как в сауне». Однако он не мог не отправиться на работу в офис, где, на его беду, всего лишь три туалета.

«Зная, с какими демонами мне предстоит сразиться, я пошел в тот, что дальше всех от рабочих мест. Пока моя прямая кишка страдала от ожогов третьей степени, техник решил, что сейчас — лучший момент для замены лампочек в этом туалете», — заключил мужчина.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как стал жертвой приступа диареи в парижском метро. Ее вызвало то, что он решил последовать невинному совету матери.

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