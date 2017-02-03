Альбом с неизвестными песнями Notorious B.I.G. и его жены выйдет в мае

Пластинка, записанная рэпером Notorious B.I.G. в дуэте с его женой Фэйт Эванс, выйдет в мае. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает The Guardian.

Релиз альбома приурочен к 20-летию с момента убийства исполнителя. В записи диска, помимо B.I.G. и Эванс, приняли участие Lil’ Kim, Баста Раймс, Jadakiss, Lil’ Cease, Шик Лоуч, Стайлс Пи и Снуп Догг.

В трек-лист войдут как классические композиции Notorious B.I.G., так и прежде не издававшиеся. Альбом выйдет 19 мая, на данный момент опубликовано два сингла: NYC (при участии Jadakiss) и When We Party (при участии Снуп Догга).

Видео: Hip-Hop Universe / YouTube

Работа над диском продолжалась в течение 20 лет. В списке продюсеров значатся DJ Premier, Just Blaze и Салаам Реми.

Notorious B.I.G. (настоящее имя Кристофер Уоллес, также известен как Бигги Смолз) — американский рэпер из Бруклина, Нью-Йорк.

Артист погиб в 1997 году во время «войны побережий», развернувшейся между рэперами Восточного и Западного побережья США. Преступники так и не были найдены.